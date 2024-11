Após alfinetada de Cariúcha, Cartolano posta foto com a namorada

Que Cariúcha não tem papas na língua todo mundo já sabe. E desta vez sobrou para Gabriel Cartolano, que apresenta o Fofocalizando ao seu lado. Durante uma entrevista recente, ela soltou o verbo ao avaliar o namoro do rapaz e falou sobre o comportamento dele com a amada.

“O Cartolano é um caso sério, é meio estranho. Eu não sei o que ele quer da vida, namora uma menina há um ano, nunca posta foto dela. Sabe o que estou achando do Cartolano? Que ele está com essa garota até achar coisa melhor”, disparou Cariúcha.

E continuou: “Quando ele achar coisa melhor, ele rapa fora. Por enquanto não tem, ele fica com ela. É o que eu vejo. Porque se ele amasse mesmo. Eu com um mês postei foto de feed com o meu boy. O Cartolano está há um ano com a garota”, pontuou.

No fim da avaliação, ela contou: “Ele tem a foto da ex-mulher dele no feed. Como é que eu vou namorar o cara um ano e ele tem foto da ex do feed? Ahhh… Todo mundo quer ser valorizado”, afirmou ela, que chegou a dizer que “ninguém aguenta” o colega de programa.

Após a alfinetada de Cariúcha, Cartolano usou os stories do Instagram, na noite de quinta-feira (7/11), para reagir. Ele postou uma foto ao lado da namorada, Manoella Cavalcante e a legenda soou como uma resposta: “Tbt de quem me aguenta”.

Ex-jornalista do fofocalizando detona Cartolano

Roger Turchetti, ex-apresentador do Fofocalizando e dono canal Intervenção, no YouTube, usou as redes sociais para criticar Gabriel Cartolano, no ano passado.

Na ocasião, o galã das tardes do SBT havia sido promovido a apresentador do novo Notícias Impressionantes, que estava sendo reformulado e ganhou um cenário mais atual na emissora.

“Como é que alguém sem fama, sem carisma, um desconhecido, mesmo estando todo dia no ar, que fez fracassar o Vem Pra Cá, e ao apresentar o Fofocalizando no lugar da Chris Flores, vem derrubando a audiência, vai ganhar um programa solo no SBT? Não faz sentido”, disparou.

E seguiu questionando: “Não falo isso porque tenho treta com ele. Até porque não desejo mal, desejo sucesso. Mas, longe de mim, viu?! A Gaby Cabrini e a Flor são totalmente qualificadas para serem apresentadoras titulares do Fofocalizando, na ausência da Chris. E são mulheres. Quer motivo melhor?”, afirmou, antes de finalizar:

“A Gaby seria a cara do Notícias Impressionantes. É jornalista e filha do Roberto Cabrini. Não faz sentido”, encerrou.

Gaby Cabrini nega affair com Cartolano

Gaby Cabrini, jornalista do Fofocalizando, do SBT, precisou desmentir um possível affair com o colega Gabriel Cartolano ao vivo, no fim do ano passado. A apresentadora afirmou que não existia uma relação amorosa com o jornalista, mas disse que estava vivendo um romance secreto.

“Eu não estou solteira, não tem como curtir o Cartolano. Estou preservando o que tenho lá em casa e na hora certa eu conto. Não tem receita de bolo quando se trata de amor”, disparou.

Em seguida, afirmou que não fala sobre o atual relacionamento por medo: “Muitas vezes, quando você não expõe, é para preservar o que é importante pra você. Nesse meio artístico nada dura, é impressionante como tem troca-troca, todo mundo termina. Casamento é raro e um feito”, declarou.

Cartolano também falou sobre o possível affair com Cabrini: “Ela é uma menina incrível, eu tenho uma amizade muito grande com a Gaby, com a família. É verdade. Eu fico muito feliz, mas nem sabia que ela estava namorando”, comentou.