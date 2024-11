Após Avon, outra marca famosa encerra contrato com Jojo Todynho

A influenciadora Jojo Todynho teve mais um contrato de trabalho encerrado. Depois de toda a polêmica envolvendo a empresa Avon, que revelou que não vai seguir com a famosa como sua garota-propaganda em 2025, uma conhecida marca de temperos também resolveu colocar um ponto-final na parceria com a ex-amiga de Anitta.

No mês passado, a empresa de cosméticos Avon afirmou que não vai manter contrato com Jojo Todynho em 2025. O motivo seriam os ataques da influenciadora à comunidade LGBTQIA+. Irritada com a situação, a influenciadora usou as redes sociais para pedir que os fãs jogassem produtos da marca no lixo.

Agora, a coluna Fabia Oliveira descobriu que mais uma marca decidiu encerrar seu contrato com a ex-funkeira. A Knorr, que fabrica temperos e caldos, revelou que a parceria chegou ao fim há dois meses.

“O contrato da marca Knorr com a cantora Jojo Todynho, conforme previsto desde sua assinatura, encerrou-se em setembro de 2024”, afirmou a assessoria em nota. A equipe de comunicação da marca, no entanto, não explicou por que o contrato com a influencer não foi renovado.

Jojo Todynho gravou uma série de vídeos e fez diversas postagens nas redes sociais como garota-propaganda da empresa. Ela chegou até a mudar o nome artístico nessas publicações, sendo chamada de “Jojo Kaldinho”. No canal do YouTube oficial da marca, o último vídeo estrelado pela famosa foi postado há quatro meses e tem apenas 1,5 mil visualizações.

Polêmica com a Avon

Em outubro, Jojo Todynho comentou sobre o fim do contrato com a Avon e fez uma série de críticas à empresa. “A Avon não ia cancelar o contrato comigo porque eles não iam pagar essa rescisão milionária. Então, eles vão pagar até dezembro”, garantiu. “Então, não houve ‘descarte’ nenhum, mas é bom pra entender que a Avon deixou o povo achar o que quisesse.”

Em seguida, Jojo Todynho pediu que os seguidores e internautas “jogassem fora” produtos da marca. “A Avon deixou vago, [deixou] se instaurar essa palhaçada na internet. Não consumam mais, façam como eu fiz: joguei todos os meus batons fora. Se não serve pra mim, não serve pra ninguém. Decepcionada total”, afirmou a influenciadora.

Já na semana passada, a ex-funkeira usou os Stories do Instagram para revelar que assinou contrato com uma marca famosa, mas não revelou qual seria. “Tem publi pra gravar, vou trabalhar amanhã, vou trabalhar domingo, vou trabalhar segunda. E eu vou falar uma coisa pra vocês: ano que vem tem muita novidade, novidade boa. Vou fazer um trabalho pra uma marca aí que eu nunca nem imaginei”, disse Jojo.