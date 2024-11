Após morte cerebral, filho de Flaviano colocou áudios de amigos no ouvido do pai para despedida

Após a equipe médica confirmar morte cerebral do ex-governador Flaviano Melo, Leonardo, filho do político, realizou um processo de despedida para o pai ao colocar o telefone no ouvido de Flaviano para que amigos e familiares deixassem suas últimas mensagens por ligação.

VEJA MAIS: Morre Flaviano Melo, ex-deputado e ex-governador do Acre, aos 75 anos

“Nós estamos fazendo o seguinte: quem quiser falar alguma coisa, eu boto o telefone no ouvido dele, sem ser viva-voz, ninguém vai estar ouvindo, então a pessoa fala o que quiser e desliga. Essa é a nossa maneira de fazer uma despedida do jeito que dá”, disse em áudio, recebido pelo ContilNet.

OUÇA O ÁUDIO:

Flaviano tinha 75 anos e passou por mais de 10 dias de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O acreano tratava quadro de pneumonia desde o dia 6 de novembro, quando foi transferido para a capital paulista. Na última semana ele também passou por um cateterismo. A infecção era considerada sob controle, mas não foi totalmente combatida.

Já nesta última terça-feira (19), seu estado de saúde era considerado grave e, conforme familiares, inspirava muitos cuidados.

Nas redes sociais, diversos figuras da política acreana prestaram homenagens ao ex-governador.