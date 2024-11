Após ser levada por correnteza de rio, criança autista é resgatada por populares; VÍDEO

Na última terça-feira (12), um incidente mobilizou moradores de Nova Brasilândia do Oeste, no interior do Rondônia. Um menino autista, de 12 anos, foi levado pela correnteza de um rio na região. A criança foi arrastada pelas águas por vários minutos, mas, por sorte, conseguiu se agarrar a galhos no meio do rio, onde permaneceu por horas até ser localizado.

Amigos, familiares e moradores da região não mediram esforços para encontrá-lo. Com lanternas e cordas, eles vasculharam as margens do rio, guiados por gritos de socorro que, por vezes, eram abafados pelo barulho da correnteza.

Após momentos de tensão, o menino foi encontrado, ainda preso aos galhos, mas consciente e sem ferimentos graves. Moradores destacaram a importância da rápida ação conjunta e do espírito de cooperação da comunidade, que foi decisiva para salvar a vida do garoto.