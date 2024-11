Aposta única na Mega-Sena leva R$ 201 milhões; veja os números sorteados

Uma aposta de Cuiabá (MT) acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.795 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (9), em São Paulo, e levou R$ 201.963.763,26.

O prêmio pago será um dos 10 maiores da história. A lista considera os concursos regulares da Mega — ou seja, não inclui a Mega da Virada.

Veja os números sorteados: 13 – 16 – 33 – 43 – 46 – 55

Veja quantas apostas foram premiadas no concurso 2.795:

– 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 201.963.763,26; – 5 acertos: 242 apostas ganhadoras, R$ 49.426,51; – 4 acertos: 19.146 apostas ganhadoras, R$ 892,48.