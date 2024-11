Arroz caldoso de rabada no tucupi e jambu do Acre é apresentado na Arena gastronômica da Festuris, em Gramado

Uma receita especial do Acre, de arroz caldoso de rabada no tucupi e jambu foi apresentada na Arena Gastronômica da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), neste sábado, 9, na Serra Gaúcha (RS). A apresentação aconteceu com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

As diversas apresentações e exposições também acontecem por meio de parceria do Programa REM (Redd Early Movers), Sindicato da Indústria de Produtos Alimentares, por meio da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC).

Rafael Frois, natural de Belo Horizonte (MG), contou que é professor de Turismo e Gestão Desportiva do Lazer, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Como professor, ele explica que a gastronomia está inerente ao turismo.

“Hoje não tem como você falar de turismo sem falar de gastronomia, porque a prática alimentar é uma coisa fisiológica, todo mundo precisa comer. Então, é a forma de contato mais direto que você tem com qualquer cultura que você for visitar. A região em que estamos, por exemplo, tem fama nacional relacionadas à produção agrícola da uva, a questão do gado, do chimarrão, tudo é prática alimentar”, explicou.

Como espectador da aula do professor Ivonaldo, Rafael conta que a experiência é positiva porque mostra outras possibilidades do turismo gastronômico em diferentes regiões:

“Fiz questão de vir aqui no espaço porque o Acre ainda é um pouco divulgado quando você pensa nos grandes destinos do Brasil. É importante estarem sempre vindo nessas feiras e fiquei muito curioso porque o tucupi eu já conhecia, e associava ao Pará, mas eu não sabia dessa relação do Acre e também com a rabada, para mim, é novidade. É uma possibilidade para o turista ir para lugares também menos massificados. Achei muito interessante e tem muita potência”, destacou Rafael.

Responsável pelo prato especial do Acre, o chefe e professor da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício (Ieptec), Ivonaldo Portela Filho, disse estar satisfeito com os resultados alcançados:

“É incrível poder fazer essa apresentação de um prato típico do meu estado que eu tanto amo, com ingredientes tão especiais. E aqui na feira a gente tem um público imenso, com um público nacional e internacional que experimentaram o nosso arroz, o tucupi, o nosso jambu e todos eles ficaram maravilhados, parabenizaram pelo sabor e pela apresentação. Inclusive, teve até uma salva de palmas e eu me senti honrado por isso. Fico até sem palavras, é mais do que uma honra poder representar o Acre aqui em Gramado”, disse o chefe.

Gastronomia e turismo: combinação perfeita

Juliana Ustra, curadora da Arena Gastronômica da Festuris destacou o interesse por conhecer o prato acreanos com ingredientes diferentes daqueles encontrados no Rio Grande do Sul. Para ela, o espaço possibilita uma troca cultural rica e é necessário esse compartilhamento de experiências e sabores.

“Temos aqui uma diversidade, sabores de origens diferentes, que conecta com pessoas diferentes que trazem saberes e influências distintas. A gastronomia reúne pessoas e ela atrai a atenção para outros negócios que estão nesse entorno e eu acredito que o Acre veio aqui então representando essa diversidade, a cultura indígena, essa brasilidade que a gente sabe que existe no estado”, expressou.

“Estamos muito felizes de estar aqui apresentando os nossos destinos e a gastronomia do Acre, um estado rico em biodiversidade e culturas. Estão todos convidados a visitar o nosso estado”, convidou Jackson Viana, chefe do Departamento de Gestão de Turismo da Sete.

“O Acre existe e muito bem e a apresentação do nosso prato regional é uma das formas que a gente trouxe para familiarizar as pessoas com a nossa culinária. Então, vamos ter o prazer de experimentar um pouco do que a gente tem de bom. E aproveito para convidar a todos para conhecer o nosso estado, estamos preparados para recebê-los com todo carinho”, destacou Ialey Azevedo, secretário de Turismo e Empreendedorismo em exercício.

Receita

O arroz caldoso de rabada com tucupi do chefe Ivonaldo Cardoso Filho leva os seguintes ingredientes: Rabo bovino assado em forno, temperado com alho, pimenta do reino, coentro, louro, shoyo e molho de soja e molho inglês. Asse por 1h30 a 2h, com papel alumínio fechado, a 180 C.

Em seguida, refogue chicória, cebola, alho, coentro e cebolinha. Após assado, desfie a carne do rabo, e cozinhe o rabo no tucupi por pelo menos 30 minutos. Em seguida adicione o jambu cozido e espremido o excesso de água. Por último, acrescente o arroz previamente preparado ao gosto. E está pronto o prato do chefe.