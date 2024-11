Assaltante atacou vítima na saída do cemitério, após sepultamento de Flaviano Melo

Leandro Vieira dos Santos, 23 anos, vulgo “Leandrinho”, foi preso em flagrante após assaltar uma mulher na saída do cemitério , após o sepultamento do ex-governador Flaviano Melo, na tarde de sábado, 23.

A Equipe do comandante de patrulha, juntamente com equipe do Tático do 1º BPM e equipes do BOPE, prenderam “Leandrinho” em flagrante pela prática de roubo a transeunte com uso de arma branca (faca).

Segundo o formações da PM, a equipe realizava policiamento ostensivo pela rua Rio de Janeiro, próximo ao cemitério São João Batista, quando foram acionados por populares que noticiaram um roubo a uma mulher que acabara saía do enterro, onde foi prestar duas últimas homenagens a Flaviano Melo. Imediatamente foi solicitado apoio das demais equipes de serviço, que realizaram um cerco nas adjacências do local do crime, visando localizar o suspeito, o que foi feito em poucos minutos. O assaltante foi localizado em frente a uma doceria .

A PM deu voz de prisão a Leandro Vieira dos Santos , 24 anos, que foi reconhecido pela vítima. Com ele, a polícia apreendeu a faca usada para cometer o assalto , além dos objetos da vítima.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Flagrantes para os trâmites legais.