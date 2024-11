Atriz da Globo grava vídeo para divulgar novo álbum de cantora acreana; OUÇA AGORA

A cantora acreana Duda Modesto, lançou nesta quinta-feira (14), um EP intitulado “Eu Também Sou do Acre”, e para divulgar o novo material, a artista publicou um vídeo para as redes sociais com pessoas de lugares diferentes do país e do mundo, incluindo a artista global Gabriela Loran.

O vídeo conta com diversas pessoas com os mais diversos sotaques, incluindo até mesmo um estrangeiro, dizendo a frase “Eu também sou do Acre, dia 14 de novembro”, convidando as pessoas para ouvirem o novo projeto de Duda Modesto.

A atriz Gabriela Loran abre o vídeo, sendo a primeira a dar o recado. Loran nasceu em 1993, e já participou de seis novelas ou séries e três longa metragens, sendo elas: Malhação (2018), Perdido (2020-2021), Arcanjo Renegado (2021-2023), Cara e Coragem (2022), Novela (2023) e Renascer (2024) entre as séries e novelas. Já os materiais para cinema foram Último Animal e Barba Cabelo e Bigode em 2022 e Gambiarra: Uga Uga Show, que deve ser lançado em 2025.

Veja ouça o álbum agora!