Audiência de CNN e MSNBC despenca após eleição de Donald Trump

A eleição de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos pela segunda vez está impactando as redes de televisão do país. A CNN, segundo a imprensa norte-americana, prepara um pesado corte de funcionários, enquanto a MSNBC perdeu mais da metade da audiência. No Brasil, a CNN opera desde 2020 e a MSNBC tem previsão de entrar ar neste domingo (17/11).

As duas emissoras de televisão vem enfrentando problemas na audiência nos últimos anos. Com a fuga de espectadores, especialistas do mercado apontam a demissão de centenas de funcionários, além de um futuro de dificuldades para os canais.

Chip Somodevilla/Getty Images

O site Puck News reportou que o Mark Thompson, chefe da CNN, elaborou um plano de demissão em massa. Segundo a reportagem, os cortes vão atingir os apresentadores mais caros e outros altos cargos da empresa. Um dos motivos é a queda da audiência, que ficou comprovada no fato de o canal ter ficado abaixo dos principais concorrentes durante a cobertura das eleições dos EUA.

Segundo dados da consultoria Nielsen, a CNN teve menos da metade da audiência que a Fox News na última terça-feira (12/11). De 2016 até 2024, o canal perdeu cerca de 8,2 milhões de espectadores, uma queda de mais de 60%.

MSNBC em crise

A MSNBC também enfrentas graves problemas com a audiência. O canal viu a audiência cair 54%, no dia seguinte à eleição de Donald Trump. Os dados também foram coletados pela Nielsen Media Research.

A pesquisa mostra que a maior queda ocorreu no chamado “horário nobre”, que vai das 20h às 23h. As atrações enfrentaram uma verdadeira debandada de espectadores.