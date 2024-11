BLOG DO TON: uma mulher gigante, um relato sensível e conquistas no trabalho e na vida

É recheado de carinho e sentimento o escrito do presidente da Fapac, Moisés Diniz, sobre a competente Nayara Lessa, uma adventista que trouxe uma conquista enorme, mas da forma que ela sabe fazer: com muita humildade e verdade. Não é à toa que, hoje, Nayara está assentada na cadeira mais importante da comunicação acreana, a de secretária Estadual; sem permitir que isso a envaideça, com a mesma humildade de sempre.

Nessa cadeira, Nayara junto de sua equipe fez e faz grandes coisas, mas vou me ater ao relato de Moisés, que peço licença para reproduzir quase que na íntegra: “Nayara Lessa era uma garota adventista, quando me ligou, pedindo que eu lutasse, como deputado federal, pra mudar o Enem do sábado para dois domingos. Nós mobilizamos os líderes da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e os dirigentes Sabatistas do Brasil. Pedimos uma consulta pública do INEP e o MEC atendeu. Mais de 600 mil pessoas participaram da pesquisa e 63,70% optaram pela aplicação da prova em dois Domingos”.

“Nayara nem imaginava que sua convicção e sua capacidade de diálogo pudessem mudar uma prova do Brasil. Nayara Lessa, hoje, é a secretária de Comunicação do Governo do Acre. Nayara nunca falou sobre isso ou divulgou. Eu é que estou resgatando essa bonita história de convicção religiosa, diálogo e luta”.

Nayara é gigante, e o relato de Moisés, sensível.

SENSIBILIDADE — Há de se ressaltar: a conquista de Nayara foi possível graças a sensibilidade de Moisés enquanto deputado. Isso é moeda rara nos dias de hoje.

INFERNO DE ROSANA — Rosana Gomes vive seu inferno astral. Depois de ter vencido as eleições, a prefeita do Quinari enfrenta dificuldades em pagar as faturas. Atrasou salários do funcionalismo público, encontrou várias portas fechadas em Brasília e, agora, prints de uma acalorada discussão vazaram a esta santa coluna. Com direito a algo que muito se parece com ameaça: “Respeito é bom e conserva os dentes”.

SERÁ? — Esta santa coluna repete a mesma pergunta feita na análise no período que sucedeu as eleições: “Será que essa vitória teve sabor de mel?”.

FORÇA, VELHO LOBO! — Oremos pela recuperação do presidente do MDB, Flaviano Melo, que está lutando pela saúde. Força, Velho Lobo!

DISCUSSÕES IMPORTANTES — Ponto fora da curva no legislativo estadual, o deputado Afonso Fernandes continua participando de discussões muito importantes. Depois de ir ao DNIT falar da Ponte de Rodrigues Alves, Afonso embarca para o Peru para celebrar conquistas que envolvem diretamente o corredor transoceânico.

AGRAVAMENTO — “Todas as sociedades estão pagando um preço muito alto pela mudança climática, e cada país que se recusa a fazer o dever de casa está contribuindo para o agravamento dessa situação que prejudica a vida das pessoas, os sistemas agrícolas e os sistemas de produção industrial em todos os níveis”. Ministra Marina Silva sobre a saída da Argentina da COP.

INDISCUTÍVEIS — Ainda é cedo para falar das próximas eleições, mas existem duas coisas que são, no mínimo, indiscutíveis: a importância que ganhou Tião Bocalom, e a benção de Gladson Cameli.

TEM TODO DIREITO — O governador Gladson tem todo o direito de trabalhar seu próximo sucessor ou sucessora. E não tenho dúvidas de que irá fazê-lo.

INAMARRÁVEL — E o voto de alguém como Gladson deve ser conquistado, ele não possui histórico de que cedeu a pressões. Amarrações em Brasília são a mesma coisa que nada. Gladson é “inamarrável”.

BATE-REBATE

– Se Everton Soares for candidato a deputado estadual em 2026, vai enfrentar nas urnas o prefeito Sérgio Lopes (…)

– (…) Pela terceira vez!

– E, ao lado em Brasiléia, Leila Galvão pode enfrentar Tadeu Hassem pela segunda vez (…)

– (…) Ou Fernanda Hassem pela trocenta vez!

– A questão da Mesa Diretora da Câmara está longe de ser resolvida (…)

– (…) Mas há tempo.

– A nota da Santa coluna sobre os vereadores independentes ecoou (…)

– (…) E muita gente concordou com a frase: “Quem é de fato independente, nem eleito está“.

– Aparentemente, os ânimos em Cruzeiro do Sul abrandaram (…)

– (…) Só não chamem o secretário Danadinho e Vagner Sales para comer o mesmo pacote de bolacha Miragina!

Bom final de semana!