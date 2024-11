Bocalom e empresários acreanos vão ao Peru para inauguração de megaporto, em Chancay

Uma comitiva da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), composta pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e por empresários acreanos, está no Peru para participar da inauguração do Porto de Chancay, neste sábado (16).

Liderando a comitiva, o presidente da Acisa, Marcello Moura, destaca que a abertura do Porto de Chancay representa uma oportunidade estratégica para que empresários acreanos ampliem suas parcerias e negócios.

A distância de 1.887 km entre o Acre e o porto peruano torna o estado uma via potencial de entrada e saída de mercadorias.