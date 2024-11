Bocalom e Gladson prestigiam concurso que escolhe Hino de Rio Branco; veja a letra vencedora

A cidade de Rio Branco agora tem um hino oficial. Na última sexta-feira (22), a Prefeitura de Rio Branco anunciou o vencedor do concurso que escolhe o Hino Oficial da capital.

Participaram da cerimônia o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o governador Gladson Cameli, o deputado federal Coronel Ulysses e outras autoridades.

O poeta, cantor, compositor, Sérgio Souto, esteve presente na solenidade e foi homenageado.

A disputa ficou entre cinco finalistas que foram avaliados com a melhor letra e melodia para o Hino Oficial de Rio Branco.

Segundo o prefeito, 17 hinos foram apresentados e apenas cinco foram escolhidos para participarem da final. “Estou feliz porque pelo menos agora as nossas crianças nas escolas vão poder cantar o hino do município de Rio Branco e isso é muito importante pra gente despertar nas nossas crianças, na nossa população, o amor e o carinho pelo nosso município de Rio Branco”, disse à Agência de Notícias do Acre.

Os compositores ganhadores foram Paulo Arantes e Maria das Graças, do Coral Rio Branco, que ganharam R$ 12 mil; em segundo lugar, ficou Antônio Ferreira Pereira, levando R$ 5 mil e em terceiro lugar ficou Hilda Lopes, levando ainda R$ 4 mil.

O governador Gladson Cameli destacou que este é um momento importante na história da cidade.

“Representa ainda a história de uma cidade traduzida em versos poéticos. Portanto, a escolha do hino da nossa capital é um momento importante para todos nós que vivemos aqui. Será sempre uma lembrança dos ideais que devem nortear a vida dos cidadãos e cidadãs rio-branquenses”, disse.

Veja abaixo a letra do Hino de Rio Branco:

Abraçado pela mata

Nosso rio viu nascer

Uma Vila encantada

Uma vida a florescer

Luz, a quem vem chegando Chuva, para o chão brotar

Céu, nos abençoando

Rio Branco é o nosso lar

Capital da natureza

Um sinal, de encanto e sedução Ela nasceu cercada de belezas Do estado é o coração

Nossos povos da floresta

Seiva, vida pra ganhar

Algumas noites são de festa

E a sanfona a sanfonar

Refrão

Seringueiros vão à guerra

Brasileiros com armas na mão

Rio Branco! Nossa terra!

Um sagrado pedaço de chão!

Nossa gente mescla as cores

Sempre um povo tão gentil

Um buquê de muitas flores

Aquarela do Brasil

Nós, somos a história Lendas, cantos e paixão

Mas, pela sua glória

Rio Branco é inspiração

Hoje é encanto e alegria

Um clarão, na Hiléia tropical

Celebração da vida em harmonia

Na Amazônia ocidental

Gameleira é poesia

Viva, símbolo do amor

Toda frondosa é melodia

Num cenário encantador.

Refrão

Seringueiros vão à guerra

Brasileiros com armas na mão

Rio Branco! Nossa terra!

Um sagrado pedaço de chão!