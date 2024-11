Bocalom faz reparos no visual em barbearia de Rio Branco e diverte internautas; veja vídeo

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, tirou um tempinho após mais um dia de trabalho para dar um reparo no visual nesta terça-feira (12).

Em uma visita descontraída a uma barbearia local, o chefe do executivo passou por um pequeno retoque no cabelo, o que gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais.

Enquanto alguns internautas se divertiam com o momento e brincavam sobre o corte, outros elogiaram o prefeito pela escolha de manter o visual sempre em dia, mesmo após um expediente produtivo. “Meu prefeito, cada dia mais jovem”, disse um seguidor, enquanto outro ressaltou: “Cada dia mais estiloso!”.

A ação também gerou algumas piadas entre os seguidores, com um internauta comentando sobre o talento do barbeiro, enquanto outros destacaram a confiança do prefeito ao cuidar do visual publicamente.

Veja o vídeo: