Briga por presidência do MDB — nessa altura do campeonato — é desrespeito a Flaviano Melo

O jogo da presidência do MDB é uma discussão que, no momento oportuno, seria inevitável. Mas ela não precisava ser feita, desnecessariamente, junto da morte do maior expoente do partido, o ex-governador Flaviano Melo. Sua missa de sétimo dia ainda nem aconteceu, o será na terça (26). E membros do partido já procuram imprensa, advogados, para lutar pelo comando da legenda.

Ainda mais quando se considera o fato de que Flaviano era o franco favorito a continuar comandando a sigla, se assim quisesse. Algo defendido, aliás, pela maioria da cúpula dos cabeças brancas.

Acalmem o coração. Respeitem quem sente a dor da perda do Velho Lobo. E, no momento oportuno e da forma devida, levem adiante essa discussão.

QUEM CONTA? — Depois da repercussão desta santa coluna, alertando sobre prevaricação na Prefeitura de Senador Guiomard, Adriana Rogéria foi às redes sociais se manifestar: “Meu relato não foi contra a prefeita, e sim contra a secretária”. Alguém precisa contar a Adriana quem é que nomeia um secretário, a quem Branca obedece os comandos. Ela deve ter esquecido, já foi secretária em uma gestão passada. Eu conto ou vocês contam?

JARUDE E O NOVO — O deputado estadual Emerson Jarude esteve em Atibaia (SP) num encontro de líderes do Novo. Teve a oportunidade de falar para todos os presentes da sua trajetória política, que por sinal é exitosa. Jarude escolheu um partido que o trata como destaque. Poderia ter escolhido outro, mas seria só mais um.

COMANDO DO MDB — O leão rugiu. Vagner Sales emitiu nota à sociedade e assinou como presidente do MDB acreano. Fincou os pés no jogo do comando da legenda, que por anos foi muito bem feito pelo ex-governador Flaviano Melo, que nos deixou.

NADA FÁCIL — Quem quiser pleitear a cadeira, que o faça sabendo que não será uma tarefa necessariamente fácil.

MARCUS PRESIDENTE — Numa coisa concordo com o jornalista Astério Moreira: se é pra renovar, o nome de Marcus Alexandre é dos melhores para comandar o MDB.

TERRA PROMETIDA 2 — E a história se repete. Moradores de regiões da capital, que foram desapropriados, acampam na entrada da Assembleia Legislativa do Acre. No caso da Terra Prometida, gerou uma grande crise institucional, com providências que foram tomadas meses depois. A aguardar.

ARENA DA FLORESTA — Muita gente desmereceu a reinauguração do Arena da Floresta. Isso por uma série de motivos que eu não vou entrar no mérito. Engraçado é que quem mais desmereceu foi quem tem a oportunidade de viver experiências melhores, muitas vezes fora do Acre. Vi um relato de uma pessoa que me chamou atenção: “Foi a melhor experiência da minha vida”. Talvez a festa do governo tenha sido para essas pessoas.

POLÍTICA TEM DESSAS — A presença de Jorge Viana no velório de Flaviano deveria ser muito mais criticada que a ausência de Bocalom. O que fizeram com Flaviano tempos atrás — e ele encarou de cabeça erguida — não está no gibi. A política tem dessas. É a parte que eu detesto, abomino.

BATE-REBATE

– Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária é criada oficialmente (…)

– (….) Com presença e comemorações de Petecão, Cesário (…)

– (…) Será que a federação do agro gostou disso?

– Se Gladson Cameli foi criticado pela falta de obras no primeiro mandato (…)

– (…) O mesmo, definitivamente, não pode ser falado desse atual (…)

– (…) Desse tipo de crítica, Gladson não sofre mais.

– Vídeos de um agente público com movimentações estranhas num estacionamento chegaram a esta santa coluna (…)

– (…) Por enquanto, nem milagres e nem santos (…)

– (…) Vamos nos restringir aos avisos (…)

– (…) Estamos de olho!

Boa semana!

