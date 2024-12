Bruno Borges é entrevistado por TV da Argentina comemorando vitória do Botafogo: “nem sou botafoguense”

O psicólogo Bruno Borges, mais conhecido como Menino do Acre, participou neste sábado (30), de uma entrevista para uma canal de TV da Argentina, comemorando a vitória do Botafogo contra o Atlético-MG na Copa Libertadores.

Assim como muitos brasileiros, ele foi até o país para assistir a partida no estádio Más Monumental, em Buenos Aires. Durante sua fala, ele aponta que os torcedores argentinos estavam apoiando os brasileiros, o que ajudou na conquista do Alvinegro carioca, mas um detalhe chamou atenção, ele afirma que não é botafoguense.

Com um espanhol arranhado, Bruno afirma que pediu ajuda para manter a conversa. “Imagina se soubessem que eu não sou botafoguense… e eu pedindo ajuda para o argentino ao lado me ajudar com o espanhol”, brincou.

Veja o vídeo: