Busca por drogas faz PM localizar oficina que fabricava armas e bombas em Rio Branco

O que parecia ser apenas uma ocorrência de apreensão de uma pequena quantidade de material entorpecente acabou revelando uma oficina de fabricação de armas artesanais, na tarde desta quinta-feira (21), resultando também na prisão de Elivaldo de Alencar Barbosa. O acusado foi preso ao tentar fugir da polícia e se desfazer de uma pochete contendo mais drogas do que havia em seu bolso.

Segundo a PM, Elivaldo foi avistado pela polícia caminhando na Rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, com uma pochete. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele correu para uma residência e, antes de entrar pelo portão, jogou a pochete. Durante a abordagem, foi encontrada em seu bolso uma pequena quantidade de material entorpecente, aparentando ser maconha. A polícia localizou a pochete, que já estava dentro do quintal, e encontrou mais uma pequena quantidade da droga. No entanto, o que chamou a atenção foram algumas peças de metal, semelhantes a armas de fogo artesanais, que estavam na varanda da casa.

Questionado sobre o material, Elivaldo inicialmente negou qualquer envolvimento, mas, ao permitir que os policiais realizassem uma busca na casa, acabou revelando o restante do material. Várias peças de armas artesanais, algumas já em fase de finalização, foram encontradas no local. Além disso, a polícia apreendeu uma bomba de fabricação artesanal, feita de uma peça de bicicleta recheada com pólvora e artefatos de metal.

Na residência, os policiais também recolheram diversas ferramentas usadas na fabricação das armas, como serras, limas, ferros de solda, entre outras.

Diante do flagrante, Elivaldo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido.