Cadela pinscher começa a produzir leite após “adotar” filhote de gato

Uma cadela da raça pinscher “adotou” um filhote de gato. Como consequência, a doguinha começou a produzir leite para amamentar o felino. Fernanda Lara, tutora dos pets, compartilhou um vídeo nas redes mostrando o episódio. O caso aconteceu em Teixeira Soares, no Paraná.

Na filmagem (veja aqui), a jovem mostra que a pinscher Pelúcia, de 1 ano, está produzindo leite mesmo sem nunca ter engravidado ou cruzado com algum cachorro. Já o gatinho, batizado de Tadeu, aparece quietinho ao lado da sua mãe canina.

Um internauta sugeriu nos comentários do vídeo que seria gravidez psicológica. Fernanda respondeu que não sabe ao certo o que pode ser, mas acredita que não seja isso. “Nesse caso, ela adotou o gato”, acrescentou a tutora.

TikTok/Reprodução

A pseudociese, popularmente conhecida como gravidez psicológica, é uma síndrome que ocorre em fêmeas não gestantes, especialmente em cadelas que não foram castradas. Nesse caso, elas agem como se estivessem prenhas, mesmo que não tenham cruzado com um macho.

“Esse quadro ocorre devido à alterações hormonais resultantes do fim do cio [cerca de 60 dias depois], onde há um aumento da sensibilidade tecidual desses hormônios, o que provoca sinais clínicos compatíveis com a gestação, sem mesmo a fêmea ter tido contato com o macho”, explica Tatiana Brasil, veterinária da clínica AtenVet, em entrevista anterior ao Metrópoles.