Câmara Municipal de Sena Madureira abre inscrições para concurso público; veja os detalhes

A Câmara Municipal de Sena Madureira, através do Instituto Unique, divulgou o edital do seu concurso público, que oferecerá 11 vagas com salários entre R$ 1.500,00 e R$ 3.960,00. O concurso é um marco histórico, sendo o primeiro realizado pelo Poder Legislativo local, e é esperado com grande expectativa pela população.

As inscrições têm início nesta segunda-feira (18) e seguem até o dia 13 de dezembro. Os interessados devem acessar o site oficial do Instituto Unique, www.institutounique.org.br, e buscar o link referente ao “Concurso Público 001/2024 da Câmara Municipal de Sena Madureira/AC”. As taxas de inscrição são de R$ 50,00 para cargos de nível fundamental, R$ 60,00 para nível médio e R$ 80,00 para nível superior.

A prova objetiva está agendada para o dia 19 de janeiro de 2025, com horário e local a serem definidos posteriormente. O edital completo está disponível nos sites www.institutounique.org.br e www.senamadureira.ac.leg.br.

O certame foi idealizado pela presidente Ivoneide Bernardino e tem o apoio de todos os vereadores da atual legislatura. A expectativa é que milhares de candidatos se inscrevam, buscando uma das vagas oferecidas para diversos níveis de escolaridade.