Caminhada Solidária em prol do combate ao câncer infantojuvenil é realizada em Rio Branco

Aconteceu na manhã deste domingo (24), em Rio Branco, a Caminhada Solidária “Passos que Salvam”, em prol do combate ao câncer infantojuvenil. A iniciativa reuniu a comunidade com objetivo de orientar sobre a prevenção da doença.

De acordo com a organização, a realização que busca engajar a população sobre a causa, destaca a união, solidariedade, saúde e informação essenciais para quem está passando pelo difícil momento.

O evento aconteceu simultaneamente em todo o Brasil e tem por objetivo conscientizar sobre os cuidados essenciais sobre a prevenção do câncer infantojuvenil.

Na capital do Acre, contou com a presença de médicos, empresários, estudantes e a população em geral, que aderiram a venda das camisetas, para arrecadar fundos para apoiar pacientes em tratamento da enfermidade no Hospital do Amor. A caminhada teve início às 09h com concentração no parque tucumã.

“Esta é uma linda iniciativa do Hospital do Amor e é muito mais que um evento, é uma forma de mostrar que, juntos, podemos conscientizar, advertir e vencer o câncer, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce”, afirma a publicitária Irineia Barbosa, voluntária e madrinha da iniciativa.

Sobre o câncer

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. A prevenção, o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento são fundamentais para salvar vidas.

Quer saber mais e ajudar no combate ao câncer? Entre em contato com o Hospital do Amor, no número de telefone 68) 3213- 5500.