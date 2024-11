‘Casal do crime’ é preso após assaltar e aterrorizar bairros da Baixada da Sobral; veja detalhes

Delcimar Pereira, 37 anos, e Silvia Aranda Corrêa, 39, foram detidos na rua principal do Residencial Bonsucesso, em Rio Branco, no final da tarde desta quarta-feira (6). Contra eles, pesam várias acusações de assaltos praticados desde terça-feira (5).

Segundo a Polícia Militar, desde o dia anterior, na terça-feira 5) foram registrados vários assaltos em locais diferentes, mas todos na região da Baixada da Sobral, supostamente realizados por um casal em uma moto vermelha, tipo Biz.

Já nesta quarta-feira (6), mais registros foram feitos com o mesmo modo de agir e características semelhantes. A Polícia Militar então intensificou as buscas, com base nas informações disponíveis, e conseguiu prender os suspeitos, apreender a motocicleta e dois simulacros usados nos assaltos.

Silvia Aranda Corrêa foi presa minutos antes de seu companheiro. Ela havia deixado Delcimar em frente a uma residência, onde ele abordou um homem que estava entrando em seu veículo.

Silvia aguardava na motocicleta, uma Elite 125 de cor vermelha, semelhante a uma Biz, e foi reconhecida por várias vítimas. Ela também usava uma capa de chuva amarela, que foi registrada por câmeras de segurança.

Logo após a prisão de Silvia, Delcimar, ao perceber que a mulher havia sido detida, abandonou o carro, pegou cem reais da vítima e atravessou a rua, entrando em uma oficina, onde tentou se passar por funcionário e ameaçou as pessoas no local, exibindo uma arma. Nesse momento, os policiais do GIRO, que já tinham as informações e características dele, passaram devagar em frente à oficina e o reconheceram como o suspeito. Após a abordagem, ele confessou e foi preso.

A polícia encontrou dois simulacros de pistola, um com Silvia e outro com Delcimar, além de dinheiro, cartões e outros objetos possivelmente das vítimas. Várias pessoas já identificaram o casal de criminosos.

O Boletim de Ocorrência foi confeccionado, e o casal foi entregue ao delegado plantonista, que terá um extenso trabalho para ouvir todas as vítimas desde a terça-feira.