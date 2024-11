Casal é preso após invadir bar, roubar dinheiro e se esconder debaixo de casa no Acre

Na última sexta-feira (8), um casal foi preso em flagrante após assaltar um bar na cidade de Tarauacá, no interior do Acre, e ameaçar os clientes.

Segundo a polícia, os suspeitos invadiram o estabelecimento com uma arma de fogo e uma faca, levando um celular e todo o faturamento do bar. A dona do local acionou a polícia e relatou o roubo.

A polícia iniciou as buscas e encontraram o casal, que tentou fugir novamente, se escondendo embaixo de uma casa. Durante a abordagem, a mulher resistiu à prisão.

O celular e o dinheiro que foram roubados foram recuperados e as armas foram apreendidas. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Tarauacá.