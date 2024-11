Casal prepara casamento dos seus sonhos... mas convidados não aparecem

Uma mulher que sonhou com o seu casamento durante anos viu ficar registado o seu descontentamento com o dia em que a cerimônia se tornou real.

Kalina Marie e Shane viram o sonho destruído no momento em que as portas da igreja se abriram.

Isto porque a mulher sonhava com um dia que pudesse compartilhar um momento especial com a família e amigos, mas o que encontrou foi os bancos da cerimônia… vazios.

O casal, que entrou no salão com o filho, ao som de uma música de Miley Cyrus, pode ser visto tentando manter a compostura enquanto celebra com os poucos convidados que compareceram.

A noiva compartilhou o vídeo no TikTok, onde obteve mais de sete milhões de visualizações. Assim, se ao vivo o momento foi decepcionante, já nas redes sociais pode afirmar-se que foi um sucesso.

“Volte a preparar tudo, mas me convide e os outros aqui. Nós apareceremos”, escreve uma das suas seguidoras.