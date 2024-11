CBF solicita mudança nos critérios de classificação à Libertadores

A CBF anunciou, nesta terça-feira (12/11), as mudanças oficiais no calendário do futebol brasileiro para o ano de 2025. Junto do comunicado, a entidade anexou ofício em que revela os detalhes da elaboração da agenda e afirma ter solicitado a Conmebol mudança no critério que garante clubes brasileiros na Libertadores da América.

O ofício foi enviado a Conmbeol em setembro do ano passado e sugeria mudanças com efeito no Brasileirão de 2025, para classificação às competições internacionais de 2026. Entre as alterações estariam a exclusão dos playoffs da Sul-Americana e a exclusão da participação de times brasileiros na pré-Libertadores.

Para isso, a CBF solicitava mais uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores em 2026. A mudança traria a transformação do G6, que conta com quatro vagas diretas e duas de disputa na pré-Libertadores, em G5, com cinco acessos diretos.

A Conmebol não chegou a responder a solicitação da CBF. A entidade sul-americana não pretende mudar a estrutura das duas principais competições de clubes do continente enquanto vigorarem os atuais contratos comerciais, que vão de 2023 a 2026.

A proposta da CBF é garantir uma vaga a mais na fase de grupos da Libertadores para evitar o excesso de partidas no calendário. Na Sul-Americana, o intuito também é de diminuir o inchaço de datas de competição, com a exclusão dos playoffs.