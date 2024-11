Chapada das mesas: barulho no céu e estrondo pela manhã deixam moradores em alerta

Moradores da região do Parque Nacional da Chapada das Mesas, incluindo a cidade de Estreito e a cidade de Riachão, no sul do Maranhão, foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira, 18 de novembro, por um evento misterioso.

Por volta das 9h30, um barulho intenso, descrito por alguns como um estrondo, ecoou pelo céu por alguns minutos, seguido por um tremor de terra que deixou a população em alerta.

Vários relatos de moradores dão conta do barulho incomum, que foi ouvido em diferentes pontos da região, desde dentro do Parque Nacional da Chapada das Mesas até as cidades vizinhas.

Alguns descrevem o som como um estrondo forte, semelhante a uma explosão, enquanto outros o comparam a um trovão distante. O tremor de terra, sentido por alguns, intensificou a sensação de mistério

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa do fenômeno. A população da região segue em estado de apreensão e curiosidade, aguardando informações sobre o que realmente aconteceu na Chapada das Mesas.