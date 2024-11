Cine NINJA Indica: 10 produções para assistir e refletir no Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20/11), é uma data de extrema importância para o nosso país. É um momento de celebração da história e da cultura negra, e a oportunidade de reafirmar a luta por igualdade e justiça social e racial. A data comemora a resistência do Zumbi dos Palmares e de diversos outros líderes e comunidades que resistiram e lutaram contra a escravidão e a opressão.

Pensando nisso, o Cine NINJA Indica desta semana é dedicado à produções que abordam questões como racismo, resistência, ancestralidade e as múltiplas vivências da população negra brasileira. São filmes e documentários que não apenas contam histórias de resiliência, mas também destacam a riqueza da cultura e a importância da ancestralidade.

Confira as indicações:

“Diálogos com Ruth de Souza” (2022)

Direção: Juliana Vicente

Onde assistir: Disponível na Netflix

Sinopse: Ruth de Souza inaugura a existência de atrizes negras nos palcos, na televisão e no cinema do Brasil. Em um mergulho profundo em seu quase século de vida e obra, entre conversas com a diretora e arquivos, surge um caminho transcendental e mitológico entre mulheres e artistas negras.

“Café com Canela” (2017)

Direção: Ary Rosa, Glenda Nicácio

Onde assistir: Disponível no Globoplay

Sinopse: Após perder o filho, Margarida vive isolada da sociedade. Ela se separa do marido Paulo e perde o contato com os amigos e pessoas próximas, até Violeta bater na sua porta. Trata-se de uma ex-aluna de Margarida, que assume a missão de devolver um pouco de luz àquela pessoa que havia sido importante para ela na juventude.

“Ela Volta Na Quinta” (2015)

Direção: André Novais Oliveira

Onde assistir: Disponível no Prime Video

Sinopse: Uma grave crise no relacionamento de um casal de idosos afeta a rotina dos filhos, dois rapazes que se preparavam para finalmente saírem de casa.

“Ó Paí, Ó 2” (2023)

Direção: Viviane Ferreira

Onde assistir: Disponível no Prime Video

Sinopse: Dona Joana vive o luto pela perda de Cosme e Damião e segue enfrentando os problemas de convivência com os inquilinos do cortiço no bairro do Pelourinho. O local se prepara para a festa de Iemanjá, enquanto lida com as polêmicas dos vizinhos.

“Doutor Gama” (2021)

Direção: Jeferson De

Onde assistir: Disponível no Globoplay

Sinopse: Um filme biográfico sobre a vida do escritor, advogado, jornalista e abolicionista Luiz Gama, uma das figuras mais relevantes da história brasileira. Ele utilizou todo seu conhecimento sobre as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravos durante sua vida.

“Travessia” (2017)

Direção: Safira Moreira

Onde assistir: Disponível no YouTube

Sinopse: Utilizando uma linguagem poética, Travessia parte da busca pela memória fotográfica das famílias negras e assume uma postura crítica e afirmativa diante da quase ausência e da estigmatização da representação do negro.

“Medida Provisória” (2022)

Direção: Lázaro Ramos

Onde assistir: Disponível no Globoplay

Sinopse: Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch), bem como a de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento.

“Kbela” (2015)

Direção: Yasmin Thayná

Onde assistir: Disponível no YouTube

Sinopse: Em um olhar sensível sobre a experiência do racismo vivido cotidianamente, mulheres negras descobrem uma força ancestral que emerge de seus cabelos crespos transcendendo o embranquecimento.

“Chico Rei Entre Nós” (2020)

Direção: Joyce Prado

Onde assistir: Disponível no Globoplay

Sinopse: Chico Rei foi um rei congolês que se tornou escravo e libertou a si e a seus súditos durante o Ciclo de Ouro em MG. Sua história é o ponto de partida para explorar os diversos ecos da escravidão brasileira.

“Marte Um” (2022)

Direção: Gabriel Martins

Onde assistir: Disponível no Globoplay

Sinopse: Uma família negra da periferia de Contagem, Minas Gerais, busca seguir seus sonhos em um país que acaba de eleger como presidente um homem de extrema-direita, que representa o contrário de tudo que eles são.