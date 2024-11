CNBC/Times Brasil tem estreia confusa; veja detalhes e saiba como assistir

No perfil do Instagram (antes denominado @times_exclusivocnbc, e poucos dias antes do início alterado para @otimesbrasil) da emissora, uma postagem sobre o lançamento contava com mais de 100 comentários, a grande maioria feita por usuários reclamando da dificuldade em acompanhar a transmissão.

A marca d’água na tela, porém, não utilizou o nome CNBC Brasil – constava Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC. Alguns dos apresentadores ainda chamaram a emissora de “Times CNBC”. Em geral, os primeiros passos do canal soaram confusos.