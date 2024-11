Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas em avenida movimentada de Rio Branco

Laisa Lima Saraiva, 24 anos, e outro motociclista ficaram feridos após a colisão entre duas motos na manhã desta segunda-feira (4), na Avenida Ceará, no bairro Tangará, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Laisa trafegava no sentido bairro-centro pela Rua dos Engenheiros, em uma moto Honda Biz, de cor prata e placa SQQ-6I91, enquanto o outro motociclista, que estava em uma moto modelo SH, de cor amarela e placa QLX4F64, trafegava no sentido centro-bairro pela Avenida Ceará e teria avançado o sinal vermelho, supostamente causando o acidente.

Com o impacto, os dois motociclistas ficaram feridos, sendo necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, ajudou as vítimas e, em seguida, as encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, as motocicletas foram removidas por um guincho.