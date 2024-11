Colleen Hoover confirma Anne Hathaway em “Verity”: “Mais novidades em breve”

A escritora norte-americana Colleen Hoover confirmou que Anne Hathaway vai estrelar e Michael Showalter dirigir a adaptação cinematográfica de seu best-seller “Verity”. Ela fez uma publicação no Facebook celebrando as novidades na noite de quarta-feira (20).

“Anne Hathaway como Verity! Michael Showalter dirigindo. ‘Verity’ está chegando aos cinemas e estou muito animado com o elenco, roteiro, o diretor e toda a equipe dando vida a isso. Mal posso esperar. Mais novidades em breve”, escreveu.

A notícia, inicialmente, havia sido revelada pelo portal Deadline. Esse será o segundo livro de Hoover adaptado para as telonas. Este ano, o filme de “É Assim Que Acaba“ estreou nos cinemas.

A trama acompanha Verity Crawford, uma autora best-seller responsável por uma série de sucesso. Ela está no auge de sua carreira quando sofre um acidente que a deixa sem condições de concluir a história. Com isso, Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência, é convidada a escrever, sob um pseudônimo, os três livros restantes da já consolidada série de Verity.

Para que consiga entender melhor o processo criativo, Lowen decide passar alguns dias na casa dos Crawford, onde encontra uma espécie de autobiografia em que a escritora narra os fatos acontecidos desde o dia em que conhece Jeremy, seu marido, até os instantes que antecedem seu acidente.

“Verity” ficou semanas na lista de best-sellers do The New York Times e vendeu mais de um milhão em um ano. No Brasil, publicado pela Galera Record, foi o sexto livro de ficção mais vendido em 2023. Atualmente, a obra integra o Top 10 do 1º semestre de 2024 – Hoover conta com quatro títulos no ranking.

À CNN, Hoover, que viu recentemente “É Assim Que Acaba” ganhar vida nas telas do cinema, revelou estar animada para adaptação do thriller.

“Acho que Blake [Lively] e a equipe fizeram um ótimo trabalho adaptando [‘É Assim Que Acaba’], então me deixa muito animada para seguir em frente com outros livros. Estou realmente animada que ‘Verity’ esteja prestes a ser adaptado. Estou muito feliz em poder vê-lo ganhar vida na tela.”

“Eu pessoalmente sou uma fã de suspense. Será um projeto tão diferente deste. Passando de uma história de amor tão trágica e emocional para um thriller realmente sombrio. Vai ser interessante”, acrescentou.