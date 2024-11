Coluna da Beth: artista plástica paranaense realiza exposição no TJAC

“A pintura é uma forma de poesia que se expressa através da cor”, disse Joan Miró, com esse propósito a artista plástica paranaense radicada em Rio Branco Eliane Osmarin realizou a exposição Essência no Tribunal de Justiça do Estado do Acre com o apoio da presidente desembargadora Regina Ferrari, todos os membros da corte e convidados.

O diretor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre-UFAC Carlos José de Farias Pontes e a esposa Helen Pontes celebraram 30 anos de casados em viagem romântica pelo Nordeste.

Mente aberta, otimista por buscar o lado bom das situações. Ailton Oliveira foi aniversariante da semana passada. Votos de muita saúde e realizações plenas meu amigo!

Eu com a presidente do coletivo Elas Fazem Acontecer Lidianne Cabral e as organizadoras da Feira de Empreendedorismo realizada no pátio do supermercado Mercale da Avenida Ceará.

Risada alta e de bem com a vida a colunista social Roberta Lima criou muito conteúdo em várias agitos para celebrar mais um giro no calendário da vida. O registro foi na festa oficial com amigos próximos realizada no Paris Garden dia 31.

A acreana Eveline Roque mega feliz por figurar entre mulheres no poder indicada entre as 100 participantes do G100 Leadership Summit. Trata-se de um evento de liderança que tem como objetivo causar impacto no mais alto nível incluindo governos, influenciadores e confederações empresariais europeias. A acreana Eveline Roque mega feliz por figurar entre mulheres no poder indicada entre as 100 participantes do G100 Leadership Summit. Trata-se de um evento de liderança que tem como objetivo causar impacto no mais alto nível incluindo governos, influenciadores e confederações empresariais europeias.

Aproveitando a vida elegantemente a bela ex Miss Acre Sayonara Moura.

Chegando colorida a coleção de fim de ano da @jone_store maior loja de atacado e varejo do Estado.