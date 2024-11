Com sucesso histórico no Mega Feirão, Agroboi promete bater novo recorde em vendas

Com uma trajetória marcada por inovação e resultados impressionantes, o Mega Feirão da Agroboi se prepara para mais uma edição histórica. Desde sua criação em 2004, realizada inicialmente na matriz da empresa no 2º Distrito de Rio Branco, o evento tornou-se sinônimo de qualidade, economia e oportunidades únicas.

Nos últimos anos, a Agroboi elevou o padrão: as edições de 2023 e 2024 registraram resultados expressivos, consolidando o feirão como um dos maiores marcos do varejo no estado do Acre. Agora, na sua 6ª edição, o evento promete ser ainda maior e mais impactante.

O diretor comercial da Agroboi, Gustavo Amaral Gurgel, ressalta a importância deste momento:

“Estamos empenhados em fazer desta edição algo inesquecível. O Mega Feirão 2024 foi pensado para surpreender nossos clientes e oferecer as melhores condições do mercado. É uma maneira de agradecer e retribuir a confiança do povo acreano.”

Um Feirão Feito Para Surpreender

Desde sua criação, o Mega Feirão tem como missão atender às necessidades dos clientes com uma ampla variedade de produtos e ofertas imperdíveis. Este ano não será diferente:

– Ofertas incríveis em materiais de construção, acabamentos e utilidades domésticas.

– Condições de pagamento facilitadas, para que ninguém fique de fora.

– Atendimento de excelência em um ambiente preparado para encantar cada cliente.

A Agroboi reforça seu compromisso de garantir economia e qualidade em todos os setores. Segundo Gustavo, esta edição será memorável:

“O Acre pode esperar o inesperado. Estamos prontos para fazer história novamente!”

Datas e Localização

📍 Local: Unidade Agroboi – Avenida Ceará

📆 Quando: DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO!

Não perca esta oportunidade única! O Mega Feirão da Agroboi é mais que uma campanha de vendas, é o momento ideal para realizar sonhos e transformar projetos em realidade.

Agroboi: Mais de quatro décadas dedicadas a você, com o compromisso de sempre superar as expectativas!