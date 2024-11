Não perca! Começou a Black Friday Agroboi! Um mês inteiro de ofertas imperdíveis; confira

A espera acabou! A Agroboi, referência no setor de material de construção e acabamento, inicia hoje sua Black Friday com uma novidade de arrepiar: 30 dias de promoções avassaladoras! Em vez de apenas um dia, a Agroboi preparou um mês inteiro de ofertas exclusivas em todos os produtos que você precisa para transformar sua casa.

Descontos Reais e Exclusivos: Durante todo o mês de novembro, você vai encontrar preços incríveis em pisos, revestimentos, gabinetes, tintas Suvinil, itens de decoração, iluminação e muito mais!

“Queremos que nossos clientes tenham a oportunidade de aproveitar com tranquilidade cada oferta. Por isso, estendemos as promoções durante todo o mês de novembro”, explica Sérgio, gerente de vendas da Agroboi.

E tem mais: a Agroboi reforçou o atendimento e as opções de entrega com o serviço ‘comprou, chegou’, garantindo que você receba seus produtos com rapidez para dar início imediato às reformas.

A Black Friday já está ativa em todas as unidades da Agroboi, incluindo a loja de Rio Branco, no Acre. Acompanhe nossas redes sociais e corra para não perder nenhuma oferta!