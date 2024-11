Concurso ICMBio: 4 meses de pós-edital? Veja detalhes das provas

O edital do concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade) será publicado ainda em 2024, pela banca Cebraspe, e o projeto básico revela importantes informações a respeito das provas do certame!

Vale lembrar que as 350 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental serão distribuídas entre as seguintes regiões:

Como serão as provas do concurso ICMBio?

Conforme consta no projeto básico, os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova Discursiva: de caráter eliminatório e classificatório.

Vale mencionar que as Provas Objetiva e Discursiva serão realizadas no mesmo dia e turno. Além disso, As avaliações serão aplicadas simultaneamente em todas as 26 capitais estaduais do país e no Distrito Federal, assegurando ampla participação de candidatos de todas as regiões.

Provas objetivas e discursivas

A prova objetiva deverá conter 120 (cento e vinte) itens, sendo:

50 (cinquenta) itens de conhecimentos básicos; e

70 (setenta) itens de conhecimentos específicos;

Já a prova discursiva (redação), consistirá na produção de texto escrito a ser respondido em até 30 (trinta) linhas, acerca do objeto de avaliação de conhecimentos de cada área.

Serão corrigidas as provas discursivas do melhores classificados na prova objetiva em até 4 (quatro) vezes o número de vagas, distribuídos proporcionalmente à divisão de vagas oferecidas.

A isenção do pagamento da taxa de inscrição será concedida aos candidatos que se enquadrem nas seguintes hipóteses:

Inciso I: candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Inciso II: candidatos que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Cronograma do concurso ICMBio

É importante destacar, ainda, que o cronograma constante no projeto básico prevê que a aplicação das provas ocorra, no mínimo, 120 dias após a publicação do edital de abertura.

Dessa forma, os candidatos teriam cerca de 4 meses para realizar a preparação pós-edital, representando o dobro do prazo previsto em lei, que é de 60 dias.

Confira trecho do cronograma previsto:

Resumo concurso ICMBio