Concurso Ministério da Saúde tem edital autorizado; 300 vagas temporárias

Concurso Ministério da Saúde – efetivos

Vale lembrar que nesta quinta-feira (14/11), o MGI também autorizou edital do concurso Ministério da Saúde para efetivos.

Serão ofertadas 319 vagas de níveis médio e superior distribuídas entre as seguintes Unidades:

Centro Nacional de Primatas (CENP): 28 vagas;

Instituto Evandro Chagas (IEC): 38 vagas;

Instituto Nacional de Cardiologia (INC): 75 vagas;

Instituto Nacional de Câncer (INCA): 84 vagas; e

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO): 94 vagas.

Os cargos ofertados serão os seguintes:

De acordo com a autorização, o prazo para a publicação do edital de abertura do certame será de até seis meses, contado a partir da data de publicação da autorização. Além disso, o prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame será de dois meses.

Último concurso Ministério da Saúde

O concurso Ministério da Saúde mais recente está presente no Concurso Nacional Unificado (CNU). São ofertadas 220 vagas para Tecnologista, em diversas especialidades, distribuídas entre os seguintes blocos:

Bloco 1

Engenharia Civil e Arquitetura: 2 vagas.

Bloco 2

Tecnologia da Informação: 32 vagas.

Bloco 5

Área da saúde, Fomento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde e Farmácia: 177 vagas

Bloco 7

Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística: 9 vagas

Aprovados farão jus aos salários iniciais seguintes:

Cargo: Tecnologista (Engenharia Civil ou Arquitetura): R$ 6.662,68

Cargo: Tecnologista (Tecnologia da Informação): R$ 6.662,68

Cargo: Tecnologista (Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística): R$ 6.662,68

Cargo: Tecnologista (Vigilância em Saúde): R$ 6.662,68

Além disso, a remuneração inicial poderá ser acrescida pela Retribuição por Titulação de aperfeiçoamento/especialização (no valor de R 992,52) ou mestrado (no valor de R$ 1.933,13) ou doutorado (no valor de R$ 4.161,21).

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas simultaneamente, para todos os cargos, no dia 18 de agosto.