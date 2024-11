Concursos: país tem 30 mil vagas abertas e salários de até R$ 52,8 mil

O Brasil tem mais de 30 mil vagas, para todos os níveis de escolaridade, em ao menos 165 concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (11/11).

O maior salário inicial, de R$ 52.824,53, é para trabalhar no Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR), que tem 30 oportunidades para técnico, analista e auditor.

As inscrições vão até 2 de dezembro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. A taxa para registro varia de R$ 100 a R$ 250.

O concurso com maior número de vagas tem 4.293 oportunidades para servidores da Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ). As inscrições vão até 30 de novembro.

As oportunidades são para cargos de nível superior, para trabalho como professor. Os salários iniciais variam de R$ 2.061,26 a R$ 3.435,43 mil.

TRF-3

O concurso público para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) abriu 19 vagas para o cargo de juiz federal substituto, para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Além disso, haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros e indígenas, com remuneração inicial de até R$ 35.845.21.

A inscrição preliminar pode ser feita até 29 de novembro, exclusivamente pela internet, por meio do site do TRF-3.

Confira outras oportunidades abertas:

Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO)

Inscrições: até 5 de dezembro

Vagas: 25

Cargos: técnico e analista

Salários: de R$ 7.533,99 a R$ 17.132,48

Instituto Nacional do Semiárido (Insa)

Inscrições: até 26 de dezembro

Vagas: 19

Cargos: tecnologista e pesquisador

Salários: de R$ 10.152 a R$ 14.274,53

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI-MT)

Inscrições: até 9 de dezembro

Vagas: 35

Cargos: pesquisador e tecnologista

Salários: de R$ 12.239,33 a R$ 13.844,46

Veja aqui detalhes sobre todos os concursos abertos pelo Brasil.