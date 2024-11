Confira os 100 nomes de bebês mais populares no Brasil em 2024

O levantamento, feito pela plataforma de apoio à gestação Babycenter, apontou que Helena, Cecília e Maitê ocupam as primeiras posições da lista dos nomes femininos mais populares em 2024. Já Miguel, Ravi e Théo conquistaram o top 3 nomes masculinos.

Em relação aos famosos, Mavie, a herdeira de Neymar, é um dos que entrou na classificação. Em 2023, ano em que a bebê nasceu, menos de cinco pais e mães haviam escolhido o nome de origem francesa, que significa “minha vida”. Em 2024, entretanto, foram mais de 300 registros.

Os nomes das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, que têm 3 e 2 anos, respectivamente, também fazem parte da lista, mas caíram de posição com relação ao ano de 2023. A primogênita estreou na lista no top 5, mas caiu 15 posições, enquanto Maria Flor, que estava em 63º lugar, caiu 10 posições.

Endrick, atacante do Real Madrid, estreou na lista neste ano, em 85º lugar. Por conta da popularidade do jogador de 18 anos, que deixou o Palmeiras no meio de 2024, o nome do jogador teve um aumento de 43% no ranking.

Entre 1º de janeiro e 31 de outubro, 250 mil nomes foram cadastrados no Babycenter.

Confira a lista completa abaixo:

Nomes femininos mais populares em 2024

Helena Cecília Maitê Laura Alice Isabela Sofia Aurora Ayla Heloísa Eloá Luísa Manuela Liz Antonela Maria Cecília Ísis Lua Elisa Maria Alice Maia Ester Júlia Melissa Maria Luiza Lívia Isadora Olívia Maria Helena Sara Valentina Ana Liz Rebeca Maria Júlia Maria Clara Lorena Catarina Lavínia Giovanna Mariana Jade Lara Beatriz Ágata Mavie Ana Laura Yasmin Maria Estrela Ana Júlia Alicia Alana Maria Eduarda Marina Aylla Sophia Clara Emanuelly Maria Liz Bela Hadassa Vitória Ana Clara Ana Luiza Clarice Milena Gabriela Rafaela Mayla Mariah Maria Ísis Serena Zoé Maria Flor Maria Vitória Isabelly Ana Cecília Melina Diana Luara Mirella Melinda Emilly Ana Beatriz Ana Maria Laura Bianca Laís Luísa Chloe Pérola Maria Elisa Isabel Maria Heloísa Betina Letícia Ana Vitória Elis Malu Maria Valentina Eva

Nomes masculinos mais populares em 2024