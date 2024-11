Estão abertas as inscrições para o I Congresso Acreano de Alimentação e Nutrição (CAAN), que ocorrerá entre os dias 9 e 12 de dezembro no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC). Com o tema central “Alimentação e Nutrição Sustentável na Amazônia Ocidental Brasileira”, refletindo a importância de uma abordagem consciente e sustentável no contexto alimentar da região amazônica.

A Amazônia Ocidental abriga uma biodiversidade rica e valiosa, fundamental para a segurança alimentar e nutricional, não só do Acre, mas de todo o país. Contudo, essa riqueza natural contrasta com os desafios locais, como a elevada prevalência de insegurança alimentar e os impactos das mudanças climáticas na produção e disponibilidade de alimentos. Assim, o evento se propõe a explorar estratégias e políticas públicas que alinhem o desenvolvimento sustentável com o respeito ao meio ambiente e à cultura alimentar local, visando à promoção de uma nutrição inclusiva, segura e resiliente.

O congresso reunirá profissionais, acadêmicos, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater questões fundamentais sobre alimentação saudável, políticas públicas e nutrição sustentável, com um olhar atento às especificidades e desafios dessa região amazônica.

Além das inscrições para o evento, também estão abertas as submissões de trabalhos acadêmicos nas modalidades resumo simples e resumo expandido.

Os interessados podem submeter seus estudos nas seguintes áreas temáticas:

i. Alimentos e Alimentação Coletiva.

ii. Ciências Humanas e Sociais em Alimentação e Nutrição.

iii. Epidemiologia e Políticas de Alimentação e Nutrição.

iv. Nutrição Clínica e Esportiva.

As inscrições para submissão de trabalhos vão até 22 de novembro.

Organizado em comemoração aos dez anos do Guia Alimentar para a População Brasileira, o CAAN integra também a VI Semana Acadêmica de Nutrição da UFAC e a II Semana Acadêmica de Nutrição da Estácio-Unimeta, criando um ambiente amplo e colaborativo para troca de conhecimentos e experiências.

A programação do evento inclui mesas-redondas, palestras e minicursos que abordarão temas como alimentação saudável, sustentabilidade alimentar, etnonutrição e cultura, nutrição clínica e esportiva, além de aspectos comportamentais e nutricionais específicos para a região.

Evento: I Congresso Acreano de Alimentação e Nutrição (CAAN)

Data: 9 a 12 de dezembro de 2024

Local: Teatro Universitário da UFAC

Inscrições para o evento: Até 6 de dezembro de 2024

Submissão de trabalhos: Até 22 de novembro de 2024

Site oficial: https://www.even3.com.br/i- congresso-acreano-de- alimentacao-e-nutricao-vi- semana-academica-de-nutricao- da-ufac-ii-semana-academica- de-nutricao-da-estacio- unimeta-512526/

Instagram: https://instagram.com/ congressocaan

E-mail: [email protected]

Para mais informações, acesse o site oficial do evento, o Instagram ou entre em contato pelo e-mail [email protected].