Copa do Brasil: Flamengo pode ter reforço de peso para final

O Flamengo pode contar com um reforço de peso para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro visita o Atlético-MG neste domingo (10/11), às 16h. Após quase dois meses afastado, Luiz Araújo treinou com a equipe principal nesta sexta-feira (8/11) e deve retornar para a grande decisão com o clube.

O atacante foi visto em campo, no treinamento com a equipe principal, em vídeo divulgado pela Fla TV. Luiz Araújo sofreu uma fratura na cartilagem do joelho direito em setembro e passou por uma artroscopia para tratamento da lesão.

Na coletiva de imprensa do técnico Filipe Luís, após vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 1 x 0, a possibilidade de retorno do atacante já havia sido mencionada. “Tenho a esperança que tanto o Nico (De la Cruz) e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo, e isso fortalece muito o elenco”, afirmou o treinador.

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil terminou com vitória do Flamengo por 3 x 1, no Maracanã. Com a vantagem, o Rubro-Negro pode ser derrotado por até um gol de diferença e ainda assim conquistar o pentacampeonato da competição diante do Galo.