Corpo de Flaviano chega a Rio Branco nesta sexta; saiba detalhes do velório e sepultamento

O corpo do ex-governador Flaviano Melo, que faleceu na tarde da última quarta-feira (20), chega a Rio Branco na noite desta sexta-feira (22).

As informações foram repassadas pela assessoria de comunicação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O caixão chega em voo comercial ao Aeroporto de Rio Branco por volta das 23h40. Contudo, os membros do partido estarão concentrados no aeroporto às 22h30.

O velório acontece a partir de meia noite e durante o sábado (23), no Palácio Rio Branco. No fim do dia, às 16h40, o corpo de Flaviano será sepultado no Cemitério São João Batista, onde estão enterrados alguns de seus familiares.

Flaviano Melo passou mais de 10 dias internado em São Paulo e não resistiu à forte infecção.