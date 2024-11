Corpo de jovem de 22 anos é achado em geladeira; ex é suspeito

O corpo de uma jovem de 22 anos foi encontrado dentro de uma geladeira na manhã dessa segunda-feira (4/11), na comunidade Viegas, em Senador Camará, na zona oeste do Rio. A família da vítima, identificada como Milena Vitória Garcia de Barros, aponta o ex-marido como o autor do crime.

O corpo da vítima foi encontrado pelo padrasto dela, no local onde a jovem estava morando com os filhos. A Polícia Militar foi acionada e agentes do 14º BPM (Bangu) atenderam a ocorrência.

A morte de Milena é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital, que acionou uma perícia para o local. Em nota, a Polícia Civil disse que trabalha para esclarecer a motivação.

Término recente

À PM, o padrasto de Milena relatou que o ex-marido da jovem Marcos Vinicius Andrioza, de 26 anos, foi até a casa dela na última sexta-feira (1º/11) e pegou o filho mais velho do casal para passar o fim de semana. Segundo o familiar, logo depois Marcos teria enviado uma mensagem dizendo que a jovem nunca mais veria o filho. No entanto, o homem teria aparecido no início dessa segunda na casa da moça pedindo para conversar.

Vizinhos disseram que Milena permitiu que o ex entrasse na casa com o filho e que depois de um tempo ele saiu com o casal de crianças e uma mochila. Por já saberem das brigas do casal, os próprios vizinhos já alertaram a família da jovem. As testemunhas apontam que o homem não aceitou o término recente deles.

Corpo na geladeira

Ainda de acordo com o padrasto, ele foi até a casa de Milena por não conseguir contato com a jovem por telefone e conseguiu entrar na casa com uma chave reserva. Lá, notou que a geladeira estava deitada no chão. Ao abrir, se deparou com o corpo da enteada, que apresentava sinais de violência.

Horas depois, o suspeito deixou os filhos, de 5 e 2 anos, na casa de familiares e se entregou à polícia. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios. O homem deve responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

Em um post nas redes sociais, Milena compartilhou imagens sobre violência doméstica com a legenda: “Não aceite flores como desculpa”. As fotos mostravam camisas ensanguentadas com frases como: “Foi só uma vez”, “Eu irritei ele”, “Ele vai parar” e “Foi a última vez”.