Corredor de 52 anos morre após passar mal durante meia-maratona e

Em nota ao Metrópoles, a Prefeitura de São Paulo lamentou a morte do atleta. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que o paciente foi atendido na UPA Vila Mariana por volta de 9h10, em parada cardiorrespiratória. “Ele foi prontamente atendido com manobras de ressuscitação, mas infelizmente não resistiu”, diz a nota.

Segundo a SMS, o Samu não foi acionado para o endereço do Parque do Povo, base de apoio da corrida. Marcelo teria sido levado para lá por uma ambulância externa.

Nas redes sociais, Marcelo compartilhava diversos registros, como fotos dele e de medalhas, de corridas que ele realizava.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Seme) destacou que a corrida é um evento particular, sendo, portanto, de responsabilidade da organização a prestação de socorro aos participantes.

Em nota, a TTK Marketing Esportivo, responsável pela supervisão técnica do evento Meia de Sampa, disse que a equipe médica da prova foi acionada logo que recebeu o chamado no percurso para prestar os primeiros socorros para o corredor M.M.S. Segundo a empresa, o tempo de deslocamento da ambulância até a chegada no local que ele se encontrava, foi de cerca de 4 minutos: “O evento contava com uma cobertura médica compatível com as diretrizes exigidas para o licenciamento do evento, com quatro ambulâncias e um posto médico completo. Estamos prestando atendimento para os familiares e lamentamos profundamente por essa fatalidade”.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado no 16º Distrito Policial, na Vila Clementino, como morte natural.