CRISE HÍDRICA: população de Acrelândia é alertada sobre racionamento de água no município

O governo do Acre, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre), alertou nesta sexta-feira (22), a população do município de Acrelândia, no interior, sobre a necessidade de racionamento no fornecimento de água.

De acordo com a gestão, diante da crise hídrica que afeta o estado, mesmo com o aumento das chuvas, algumas cidades ainda se recuperam dos impactos da seca severa deste ano.

“O açude que abastece o município está com um volume de água extremamente baixo, mesmo com intervenções emergenciais realizadas neste mês para bombeamento de açudes vizinhos. A situação do manancial é crítica, com risco iminente de seca total”, informou o governo acreano.

Para diminuir o impacto, o Saneacre informou que continuará seguindo o cronograma de abastecimento atual, mas que nesta semana passou a reduzir o tempo diário de distribuição de água.

O fornecimento, que antes era realizado das 4h da manhã às 17h, está ajustado para uma média de dez horas por dia. “A redução é necessária para permitir que o nível do açude tenha mais tempo de se recuperar”, destaca a autarquia.

Uso consciente de água

Diante da gravidade da situação, o governo do Acre reforça o pedido de colaboração da população para evitar o desperdício. “O uso consciente da água é fundamental neste momento, para que todos tenham acesso ao recurso”.

A gestão informa ainda que o Saneacre segue monitorando o manancial e continuará buscando soluções para minimizar os impactos à população, e atualizações sobre a situação serão comunicadas regularmente.