Cruzeiro “favoritaço” no mercado, nome de hierarquia e sonho do presidente; veja bastidores

Há algumas semanas, os bastidores do futebol sinalizam o destino de Gabigol, a partir de 2025: o Cruzeiro. O fim da Copa do Brasil trouxe o acerto com o atacante do Flamengo, o que viabilizará um sonho do presidente e sócio majoritário da SAF do clube, Pedro Lourenço, apesar de toda a cautela adotada internamente.

Agentes de mercado e até mesmo pessoas ligadas a clubes brasileiros apontavam que o destino do atacante seria o Cruzeiro, desbancando Flamengo e Santos (clube paulista tentou o jogador no meio do ano), por exemplo. Ainda não há o contrato assinado entre Gabriel Barbosa e Cruzeiro, mas as bases estão firmadas.

O Cruzeiro sinalizou o que Gabigol não teve de retorno do Flamengo, segundo o próprio jogador, nas conversas por uma renovação. Um contrato de longo prazo (quatro anos) com remuneração considerada compatível ao “tamanho do atacante”, inclusive com a negociação de luvas.

A oficialização deverá ocorrer somente depois da final da Conmebol Sul-Americana, em 23 de novembro, contra o Racing. É uma das condicionantes no caso. O Cruzeiro tenta se cercar de toda a situação externa que possa atrapalhar o time antes da decisão e busca mobilização extrema.

A final em Assunção será o ponto alto do Cruzeiro na temporada 2024, sendo parte da retomada do protagonismo do clube, com a possibilidade de garantir uma vaga na Libertadores e voltar a conquistar um título internacional, após 25 anos (levou a Recopa de 1998 com jogos disputados em 1999). Será a definição também da perspectiva de receitas para o próximo ano.

O orçamento é um na Libertadores e outro na Sul-Americana, por exemplo. Por isso, também a precaução. A final da Copa do Brasil, no último domingo, também era uma condicionante, pois se esperava um posicionamento definitivo de Gabigol sobre o Flamengo. Com a confirmação de que não fica, o Cruzeiro tem o caminho livre.

Retomada do protagonismo

Após passar alguns anos em crise, o Cruzeiro mira a retomada do protagonismo nacional e internacional. Já dá os primeiros passos desde 2022, mas, com o novo dono, a ideia é acelerar. Gabriel Barbosa se encaixa nisso pelo seu currículo vitorioso, desempenho com gols e personalidade. Uma contratação para “balançar Minas Gerais”.

O Cruzeiro busca a formação de um elenco de mais hierarquia. Já deu os primeiros passos na última janela, por exemplo, com a contratação do goleiro Cássio e da permanência de Matheus Pereira. Agora, como diversas vezes foi falado publicado, busca um homem-gol.

Gabigol é esse nome pelos números no Flamengo (marcou 160 gols em 305 jogos pelo clube. Ganhou, entre outros títulos, duas Conmebol Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).

— Isso mostra o que todos, que acompanham o futebol, sabem. O nosso projeto é para sermos protagonistas em todos os campeonatos e que a credibilidade do clube está voltando graças ao nosso Presidente Pedro Lourenço – disse Alexandre Mattos, em comunicado enviado ao ge, ainda sem confirmar a contratação do jogador.

Multicampeão, o dirigente também faz parte deste projeto. No mercado, Mattos é conhecido pela sua “agressividade” nas negociações e na construção de um elenco vencedor. Deu certo no Cruzeiro, entre 2013 e 2014, e também no longo trabalho no Palmeiras. É braço-direito e amigo de Pedro Lourenço.

“Sonho” do presidente

Pedro Lourenço nutre muita admiração pelo futebol e personalidade de Gabigol. No meio do ano, quando o nome do atacante já foi ventilado nos bastidores do Cruzeiro, o empresário elogiou o atacante publicamente, mas disse que ele não estava nos planos naquele momento e nem que havia orçamento.

Nas últimas semanas, o dirigente vem apontando a necessidade de o Cruzeiro ter um “atacante que faça gols” na próxima temporada. E Gabriel Barbosa é visto como esse nome.