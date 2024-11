Curado, Ayres participa de campanha do governo sobre conscientização e prevenção do câncer de próstata

O Governo do Acre lançou nesta quinta-feira (21) em suas redes sociais um vídeo educativo como parte da campanha Novembro Azul, destacando a importância da prevenção ao câncer de próstata.

A ação, voltada para conscientizar os homens sobre os cuidados necessários com a saúde, inclui orientações sobre exames preventivos, como o PSA (teste de sangue que ajuda a detectar problemas na próstata) e o toque retal, fundamentais para o diagnóstico precoce da doença.

O apresentador Ayres Rocha, que superou o câncer de próstata diagnosticado em 2014, participa da campanha para incentivar os homens a priorizarem sua saúde. Ayres enfrentou a doença com determinação, afastando-se por mais de um ano de suas atividades profissionais para focar no tratamento. Hoje curado, ele reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico para garantir a recuperação e a qualidade de vida.

Ações da campanha

Além do vídeo educativo, a campanha conta com a distribuição de laços azuis, símbolo do movimento, para conscientizar a população masculina sobre a necessidade de consultas regulares e exames preventivos, especialmente para homens acima de 50 anos ou a partir dos 45 com histórico familiar de câncer.

No vídeo, profissionais simulam uma consulta médica, explicando os cuidados necessários antes dos exames e detalhando o que deve ser feito caso resultados anormais sejam encontrados. A iniciativa ressalta que a prevenção vai além do mês de novembro, sendo um compromisso contínuo com a saúde.

Ayres Rocha como exemplo de superação

O apresentador Ayres Rocha é um dos destaques da campanha, compartilhando sua trajetória como um exemplo de que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem salvar vidas. A participação de Ayres é um lembrete de que enfrentar o câncer com coragem, apoio médico e familiar faz toda a diferença.

Veja o vídeo: