A Polícia Científica do Estado de Alagoas divulgou os nomes das 10 vítimas de Albino Santos de Lima, de 42 anos, considerado o maior assassino em série do estado. Ele foi preso em setembro pela morte de Ana Beatriz, de 13 anos, que foi assassinada com um tiro na cabeça em agosto. As vítimas do serial killer tinham idades entre 13 e 25 anos, sendo três homens e sete mulheres.

A investigação teve início após o assassinato de Ana Beatriz, que foi perseguida e atingida por disparos de arma de fogo ao sair de uma arena de esportes, em Maceió. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Geral do Estado (HGE). Albino Santos residia a cerca de 800 metros dos locais dos crimes. As vítimas foram do serial killer são: Ana Clara Santos Lima, de 13 anos;

Anna Beatriz Santos Tavares, de 13 anos

Emerson Wagner da Silva, de 17 anos;

Louise Gbyson Vieira de Melo, de 18 anos;

John Lenno Santos Ferreira, de 20 anos;

Débora Vitória Silva dos Santos, de 21 anos;

Mikaele Leite da Silva, de 21 anos;

Tamara Vanessa da Silva Santos, de 21 anos;

Joseildo Siqueira Silva Filho, de 24 anos;

Beatriz Henrique da Silva, de 25 anos. Leia a reportagem completa no Gazeta Web