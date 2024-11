Segundo informações do portal norte-americano The New York Post, o cardápio especial para o aniversário de Diddy inclui biscoitos, batatas douradas ao forno, pão, bolo, geleias e aveia para o café da manhã.

Já o almoço será composto por pizza de queijo, salada de macarrão italiana e feijão-verde. Para completar, as opções de janta para Diddy são arroz com frango assado ou tofu com feijão preto e cenoura.

Diddy tinha o costume de celebrar seu aniversário em grande estilo. As comemorações promovidas pelo rapper se tornaram famosas e cercadas de lendas desde o final dos anos 1990. Entre os nomes que já frequentaram as festas estão Ashton Kutcher, Jay-Z, Jennifer Lopez, Kim Kardashian e Leonardo DiCaprio.

Acordo em festas

Embora Diddy siga preso, há diversos segredos que pairam no ar sobre as festas “proibidonas” do empresário. Ele obrigava os convidados a assinarem um acordo de confidencialidade (NDA) para que nada vazasse das freak-offs, segundo informações do TMZ.

De acordo com o portal, quem assinasse o documento ficava proibido de compartilhar qualquer informação sobre Diddy, além de dados de seus familiares, parceiros atuais ou antigos, cônjuges, amigos ou associados comerciais.

O documento não permitia que Diddy ou qualquer pessoa próxima ao rapper fosse filmado ou fotografado sem o consentimento do cantor por escrito. A validade do termo também assusta: toda a vida do artista e mais 20 anos ou 70 anos, o que fosse mais longo. Confira o termo aqui.