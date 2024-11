Delegado da DHPP fala sobre caso do filho que matou a própria mãe a facadas em Rio Branco

O delegado Leandro Ribeiro, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deu detalhes da confissão de Eduardo da Costa Azevedo, 23 anos, que foi preso após confessar ter matado a própria mãe, Márcia Maria da Costa Azevedo, de 47 anos, com cinco golpes de faca na manhã deste sábado (2), dentro da residência da família, localizada na Rua Álvaro Inácio, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Segundo o delegado, os agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), fizeram um levantamento de informações, e Eduardo acabou caindo em contradição diversas vezes, não conseguindo explicar várias situações ocorridas dentro da casa da vítima, além de mentir repetidamente. O suspeito foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde, na Unidade de Segurança Pública, confessou a autoria do crime e deu detalhes do ocorrido.

Ainda segundo o delegado, a mãe do acusado havia saído para comprar pão e, ao retornar, ambos estavam na parte de trás da cozinha. Em certo momento, ela teria pedido para ele não comer o pão que acabara de comprar, o que deu início a uma discussão entre os dois. Durante o desentendimento, ela teria agredido o filho com uma panelada na cabeça. Nesse instante, ele afirmou que perdeu o controle, pegou uma faca que estava sobre a pia e desferiu cinco golpes contra a mãe, sendo três no pescoço, um no peito e outro na cabeça.

Após matar a mãe por volta das 6h, o criminoso foi trabalhar e, às 12h, retornou com uma amiga. Ao chegar à residência, ele fingiu ter encontrado a mãe morta e, junto com a amiga, acionou a polícia e o Samu.

Após a confissão, Eduardo recebeu voz de prisão dentro da DEAM e foi qualificado e autuado pelo crime de feminicídio.

Veja o vídeo.