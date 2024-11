Despedida emocionante de Ayres Rocha marca o último Jornal do Acre apresentado por ele nesta sexta

A Rede Amazônica exibe, na noite desta sexta-feira (8), a última edição do Jornal do Acre 2ª Edição (JAC2) apresentada por Ayres Rocha, um dos nomes mais queridos e respeitados do telejornalismo local.

A partir das 19h20 do horário local, Ayres, que construiu uma sólida trajetória na emissora, se despede dos telespectadores em uma edição especial do programa.

O apresentador aproveitou o momento para compartilhar um pouco dos bastidores e da equipe, expressando sua gratidão pelo carinho e pela audiência de todos que acompanharam seu trabalho ao longo dos anos.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Ayres aparece ao lado do cinegrafista Aldo, enquanto mostra a equipe de jornalismo da emissora e agradece a todos que o acompanharam. “Daqui a pouco, a gente vai apresentar a nossa última edição do JAC2, disse ele, emocionado. “Eu queria desde já agradecer a audiência de sempre, de todos vocês, e mostrar um pouco das pessoas que trabalham comigo aqui”, completou, ressaltando o empenho e dedicação da equipe de produção, edição e gerência de jornalismo.

Ayres deixa um legado de compromisso com a notícia no JAC2, dedicação à profissão e respeito ao público acreano.

Veja o vídeo: