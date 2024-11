Detento é encontrado morto por colegas de cela em presídio no Acre; Iapen emite nota

O detento José Sandro Lima Santos, de 30 anos, foi encontrado morto por outros detentos do Presídio Moacir Prado, em Tarauacá, na madrugada desta terça-feira (19).

Em nota, o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informou que a Polícia Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados ao local, onde puderam atestar o óbito.

O Iapen afirmou que a causa da morte só será confirmada após o laudo cadavérico.

Veja a nota na íntegra:

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a morte do detento José Sandro Lima dos Santos, de 30 anos, no Presídio Moacir Prado, em Tarauacá, na madrugada desta terça-feira, 19.

José Sandro foi encontrado por outros detentos, morto na cela, sendo acionados os policiais penais de plantão.

A Polícia Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados ao local, onde puderam atestar o óbito.

As causas da morte só serão confirmadas após o laudo cadavérico.

O setor de Assistência Social do Iapen acompanha todos os trâmites para o velório.

Que a família de José Sandro possa ser confortada neste momento de tristeza e dor.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen