Detran divulga lista de pessoas que podem ter o direito de dirigir suspenso; veja os nomes

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) publicou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), nesta quarta-feira (6), uma lista contendo o nome de diversos motoristas que tiveram seu direito de dirigir suspenso.

As pessoas listadas deverão entregar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Divisão de Suspensão e Cassação na sede do órgão na data de publicação do documento. O prazo para eventuais recursos é o mesmo.

Caso os indivíduos não realizem a entrega do documento de maneira correta, ou não apresentem os recursos até a data estabelecida, não poderão dirigir e estarão com a CNH bloqueada no RENACH a partir do dia 21 de dezembro.

Confira abaixo a lista na íntegra: