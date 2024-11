Dezenas de cachoeiras são formadas após chuvas em cânions no Sul de Santa Catarina

Após as fortes chuvas registradas no Sul catarinense nesta semana, diversas cachoeiras se formaram nos cânions que dividem os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O fenômeno natural foi avistado nos cânions do Malacara e do Molha Coco, na região do município de Praia Grande.

Especialistas explicam que essa cena só pode ser vista após as chuvas, pelo motivo das nascentes dos rios serem em cima da serra. Com grandes volumes de água, rapidamente as cachoeiras podem ser vistas. Só no Cânion do Malacara, por exemplo, podem ser contabilizadas aproximadamente 100 delas.

De acordo com moradores da região o fenômeno da natureza é recorrente no local. São diversas sequências de cachoeiras no local, sendo que algumas jamais foram exploradas, Outras podem ser alcançadas por turistas.

Veja o vídeo.